На Київщині всі розважальні заходи мають завершуватися до 21:00. Поліцейські перевірятимуть дотримання нових обмежень

Київська обласна військова адміністрація вирішила, що на Київщині всі розважальні заходи повинні закінчуватися не пізніше 21:00.
Водночас комендантська година продовжує діяти з 00:00 до 5:00. У цей час усі розважальні заклади, як і раніше, мають бути зачиненими. Такі обмеження триватимуть до кінця воєнного стану в Украні. За недотримання комендантської години передбачена відповідальність.
Поліція регулярно перевірятиме, чи дотримуються старих і нових часових обмежень у Київській області.
Зауважимо, що це не стосується Києва. У столиці є Київська міська військова адміністрація, яка ухвалює власні рішення.
- Увечері 6 червня видання «Українська правда» опублікувало розслідування про порушення комендантської години в Києві. Там зʼясували, що у столиці вночі продовжують працювати кілька ресторанів. Однієї ночі журналісти помітили в ресторані чиновника КМДА Олександра Никоряка, який опікується культурною спадщиною у столиці, разом зі столичним забудовником Артуром Мхітаряном. Це було в ресторані «Біаріц» під час комендантської години та повітряної тривоги. Никоряк після цього написав заяву на звільнення, а мер столиці Віталій Кличко підписав її.