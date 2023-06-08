Мер Києва підписав заяву на звільнення Олександра Никоряка. Він ходив у ресторани під час комендантської години

Мер Києва Віталій Кличко підписав заяву на звільнення директора департаменту охорони культурної спадщини КМДА Олександра Никоряка. Він пересувався містом під час комендантської години та відвідував ресторани, які незаконно працюють уночі.

Увечері 6 червня видання «Українська правда» опублікувало розслідування про порушення комендантської години в Києві. Там зʼясували, що у столиці вночі продовжують працювати кілька ресторанів. Однієї ночі журналісти помітили в ресторані чиновника КМДА Олександра Никоряка, який опікується культурною спадщиною в столиці, разом зі столичним забудовником Артуром Мхітаряном. Це було в ресторані «Біаріц» під час комендантської години та повітряної тривоги.

Виконання обовʼязків директора департаменту охорони культурної спадщини КМДА поклали на чинну заступницю Ірину Черненко.