Кличко пообіцяв звільнити чиновника КМДА, якого помітили в ресторані під час комендантської години

Мер Києва Віталій Кличко пообіцяв звільнити директора департаменту охорони культурної спадщини КМДА Олександра Никоряка. Його помітили в ресторані під час комендантської години.
Про це Кличко написав у своєму Telegram-каналі.
«За порушення комендантської години є адміністративна відповідальність для всіх громадян. А чиновник, будь-якого рангу, несе ще й політичну відповідальність», — зазначив він.
Кличко сказав, що закликав Никоряка писати заяву на звільнення.
- Увечері 6 червня видання «Українська правда» опублікувало розслідування про порушення комендантської години в Києві. Там зʼясували, що у столиці вночі продовжують працювати кілька ресторанів. Однієї ночі журналісти помітили в ресторані чиновника КМДА Олександра Никоряка, який опікується культурною спадщиною в столиці, разом зі столичним забудовником Артуром Мхітаряном. Він відвідував ресторан «Біаріц» під час комендантської години та повітряної тривоги.