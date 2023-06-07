Кличко пообіцяв звільнити чиновника КМДА, якого помітили в ресторані під час комендантської години

Мер Києва Віталій Кличко пообіцяв звільнити директора департаменту охорони культурної спадщини КМДА Олександра Никоряка. Його помітили в ресторані під час комендантської години.

Про це Кличко написав у своєму Telegram-каналі.

«За порушення комендантської години є адміністративна відповідальність для всіх громадян. А чиновник, будь-якого рангу, несе ще й політичну відповідальність», — зазначив він.

Кличко сказав, що закликав Никоряка писати заяву на звільнення.