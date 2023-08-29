Уряд дозволив ввозити з-за кордону донорську кров та її компоненти

Уряд ухвалив постанову, яка на час дії воєнного стану дозволяє ввезення до України крові та компонентів з-за кордону. Це віднесли до категорії «гуманітарна допомога».
Постанова затверджує порядок ввезення на територію України донорської крові та компонентів, що дозволить у критичні моменти уникнути дефіциту.
Український центр трансплант-координації визначили відповідальним за прийом цієї крові з-за кордону.
«Ухвалена сьогодні постанова — це превентивний документ на випадок загострення ситуації або виникнення надзвичайних обставин. Він передбачає можливість застосування механізму, який дозволяє уникнути випадків дефіциту крові. Вживаємо всіх заходів, аби за будь-яких умов система продовжувала працювати безперебійно», — зазначив міністр охорони здоровʼя України Віктор Ляшко.
Від початку широкомасштабної війни потреба в донорській крові та її компонентах в Україні зросла на понад 40%, оскільки до звичайних пацієнтів додались військові та цивільні, поранені внаслідок бойових дій.
- 2 березня 2023 року у Києві офіційно відкрили перший в Україні банк довгострокового зберігання еритроцитів. Це дозволить зберігати компоненти крові до 30 років.