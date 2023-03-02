​У Києві відкрили перший в Україні банк довгострокового зберігання крові

У Києві офіційно відкрили перший в Україні банк довгострокового зберігання еритроцитів. Це дозволить зберігати компоненти крові до 30 років.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоровʼя.

У МОЗ зазначили, що робота над проєктом стартувала одразу після початку повномасштабного вторгнення росії, оскільки в державі різко зросла потреба в якісному наданні медичної допомоги як пораненим бійцям, так і пацієнтам зі складними випадками.

За словами головного державного санітарного лікаря Ігоря Кузіна, відкриття першого банку довгострокового зберігання еритроцитів дозволить у майбутньому планувати стратегію донорства на роки.

Також завдяки проєкту в Україні зможуть заморожувати рідкісні групи крові, зберігати її протягом десятиліть та розвинути оперативну логістику за найскладніших умов (наприклад, у місця бойових дій для рятування постраждалих військових і цивільних).