Новини

У Німеччині припинили розслідування проти фронтмена Rammstein Тілля Ліндеманна. Його звинувачували в домаганнях

Автор:
Анна Холоднова
Дата:

У Німеччині закрили розслідування проти соліста рокгурту Rammstein Тілля Ліндеманна.

Про це пише DW.

Музиканта звинувачували в тому, що він вживав наркотики та знущався над жінками на своїх концертах.

У прокуратурі заявили, що почали розслідування на підставі скарг третіх сторін у пресі, але слідчі не знайшли жодних доказів для підтвердження цих претензій.

Прокурори заявили, що правоохоронці не отримували реальних свідчень від імовірних жертв Ліндеманна, тому слідчі не змогли обґрунтувати звинувачення.

  • Уперше мешканка Північної Ірландії Шелбі Лінн заявила про домагання з боку Ліндеманна 29 травня після концерту у Вільнюсі (Литва). Вона також опублікувала фото синців. Це викликало хвилю інших звинувачень у сексуальних домаганнях проти виконавця: жінки розповідали, як їх запрошували на вечірки, а потім домагалися.
  • Ліндеманн відкидає всі звинувачення, а його адвокати назвали заяви жінок «без винятку неправдивими».