Соліста Rammstein звинуваючують у домаганнях і побоях. Гурт відреагував

Соліста гурту Rammstein Тілля Ліндеманна звинувачують у домаганнях після концерту у Вільнюсі (Литва). Дівчина на імʼя Шелбі Лінн заявила, що співак домагався її і, можливо, побив. Фото синців вона опублікувала у Twitter.

Шелбі Лінн розповіла, що її разом з іншими дівчатами покликали на вечірку після виступу гурту, де Тілль Ліндеманн наливав текілу. Потім дівчину нібито покликав один із співробітників, щоб зустрітися з Ліндеманном.

Вона стверджує, що відмовилася від сексу, а музиканту це не сподобалося, тому він закричав на неї. Наступного ранку Лінн побачила синці на тілі.

«Синці, зокрема те, що схоже на сліди пальців від захоплення. Я не знаю, коли зʼявилися ці синці, бо я була під впливом чогось, зовсім не в собі», — написала дівчина.

У Rammstein відреагували на звинувачення й заявили, що такого не могло бути.

«Що стосується звинувачень, які розповсюджуються в мережі про Вільнюс, ми можемо виключити, що те, про що говорять, сталося у нашій команді. Ми не знаємо про жодні офіційні розслідування», — зазначили в акаунті Rammstein у Twitter.

Концерт у Вільнюсі відбувся 22 травня.