«Укрзалізниця» збільшила кількість рейсів на міжсезоння

«Укрзалізниця» призначила додаткові рейси поїздів львівського та одеського напрямків на пікові дати міжсезоння.

Про це пише пресслужба перевізника.

Поїзд № 191/192 Львів — Київ — Львів виконає додаткові рейси 2, 3, 9 та 10 вересня. З Києва він відправляється о 07:05, прибуває до Львова о 17:03. Зворотно зі Львова їде о 13:15, а до столиці приїжджає 22:05.

Також призначили поїзд № 167/168 Львів — Одеса — Львів, який здійснить два рейси 3 вересня. Відправлення зі Львова о 08:37, прибуття в Одесу о 20:13. Зворотно з Одеси о 09:39, у Львові о 20:44.

Водночас в УЗ пишуть, що скасований поїзд № 31/32 із Запоріжжя курсуватиме замість Польщі до Івано-Франківська. Новим, але тимчасовим маршрутом поїзд відправлятиметься із Запоріжжя 7—8, 14—15, 21—22 вересня о 20:49 та прибуватиме наступного дня до Івано-Франківська о 16:02. Зворотно з Івано-Франківська 8—9, 15—16, 22—23 вересня о 19:23, прибуватиме до Запоріжжя о 15:34 наступного дня.