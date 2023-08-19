УЗ відкрила продаж квитків на новий міжнародний потяг Київ — Хелм

«Укрзалізниця» відкрила продаж квитків на новий міжнародний потяг Київ — Хелм. Перший рейс запланований на 3 вересня.

Відправлення з Києва о 06:28, з Рiвного об 11:27, з Ковеля о 13:31, прибуття в Хелм о 17:27.

«Жодного підйому на кордоні серед ночі та легка пересадка на польський інтерсіті IC21100 до Варшави (18:12 —21:02)», — зазначає пресслужба.

Зворотно відправлення з Хелму о 10:23 (пересадка з поїзда IC12100 Варшава Всходня 06:05 — Хелм 08:42), прибуття до Києва о 22:45.