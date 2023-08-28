Мати відстороненого голови Федерації футболу Іспанії оголосила голодування через «полювання» на її сина

Мати тимчасово відстороненого президента футбольної федерації Іспанії Луїса Рубіалеса оголосила голодування через «нелюдське полювання» на її сина.

Про це пише BBC.

Рубіалеса розкритикували за те, що він поцілував у губи форварда Дженні Ермосо після перемоги Іспанії у фіналі чемпіонату світу з футболу серед жінок.

Його мати Анхелес Бежар зачинилася в церкві в Мотрілі й заявила, що голодуватиме вдень і вночі.

«Нелюдське і криваве полювання, яке вони розпочали на мого сина, — це те, на що він не заслуговує», — сказала жінка.