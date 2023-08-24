Голова іспанської футбольної федерації поцілував футболістку в губи на Чемпіонаті світу і згодом вибачився

Голова іспанської футбольної федерації Луїс Рубіалес під час нагородження переможців Чемпіонату світу серед жінок в австралійському Сіднеї схопив спортсменку Дженніфер Ермосо за обличчя і поцілував її в губи.

Про це пише The New York Times.

Жіноча команда Іспанії 20 серпня перемогла Англію з рахунком 1:0 і здобула свій перший трофей на Чемпіонаті світу.

Вчинок голови іспанської футбольної федерації обурив людей у соцмережах. Багато хто назвав це ознакою тривалого сексизму у футболі.

Спочатку Рубіалес легковажно відреагував на інцидент і в нічному інтервʼю радіостанції Cadena Cope назвав своїх критиків невдахами. «Ми не повинні звертати увагу на ідіотів і тупих людей», — сказав він. Але згодом міністр культури і спорту Іспанії Мікель Іцета почав вимагати пояснень, а міністр з питань рівності Ірен Монтеро звинуватила Рубіалеса у сексуальному насильстві. Тоді голова іспанської футбольної федерації змінив риторику і вибачився.

«Жодна зі сторін не мала поганих намірів. Ми вважали це природним», — сказав він, імовірно, маючи на увазі Ермосо. «Але це викликало переполох, і люди ображені, тому я повинен вибачитися», — додав він.

У відео після матчу Дженніфер Ермосо сказала, що їй «це не сподобалося». Але пізніше в заяві, опублікованій Федерацією футболу Іспанії, вона нібито заявила: «Це був абсолютно спонтанний взаємний жест через величезну радість від перемоги на Чемпіонаті світу».

Премʼєр-міністр Іспанії Педро Санчес зробив Рубіалесу зауваження і назвав його вибачення недостатніми. Футбольна асоціація почала внутрішнє розслідування.