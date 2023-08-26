ФІФА тимчасово відсторонила голову футбольної федерації Іспанії Луїса Рубіалеса — він поцілував футболістку

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) відсторонила президента іспанської футбольної федерації Луїса Рубіалеса на час дисциплінарного розслідування, розпочатого через те, що він поцілував футболістку збірної Іспанії Дженніфер Ермосо.

Про це пише BBC.

Його відсторонили на 90 днів, починаючи з 26 серпня. Також Луїсу Рубіалесу наказали не контактувати з Ермосо або її близьким оточенням ні особисто, ні через третіх осіб.

Менеджер чоловічої національної збірної Іспанії Луїс де ла Фуенте розкритикував поведінку Рубіалеса і назвав її «неправильною і недоречною».

Рубіалес, у свою чергу, заявив, що «буде захищати себе в межах закону в компетентних органах, повністю довіряє ФІФА і підтверджує, що таким чином йому дають можливість почати свій захист — щоб правда взяла гору, і його невинуватість було доведено».