Грузія впустила до себе колишніх українських вʼязнів, яких вивезла росія з окупованих територій

Грузія пропустила на свою територію пʼятьох колишніх українських вʼязнів, яких росія вивезла з Херсонщини.

Про це пише «Нова газета Європи» з посиланням на правозахисну організацію Unmode.

Правозахисники перемістили чоловіків у безпечне місце. Їм допоможуть підготувати документи для повернення в Україну.