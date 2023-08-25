Грузія 8 діб не пропускає колишніх українських вʼязнів, які виїхали з росії. МЗС працює над їхнім поверненням

Грузинські прикордонники не впустили на територію країни пʼятьох колишніх вʼязнів із Херсонської області, яких Москва вивезла на свою територію, перш ніж відійти з окупованих районів Херсонщини.
У коментарі «Бабелю» пресслужба МЗС зазначила, що міністерство разом із компетентними органами України вже займається цією справою.
«Наразі здійснюється перевірка їхніх осіб і юридичних аспектів відбуття визначеного судом покарання, опрацьовується питання їх повернення в Україну», — зазначили у прессжбі.
Голова організації Unmode, яка допомагає херсонським увʼязненим, Айдана Федосик каже, що таке сталося вперше — раніше Грузія завжди пропускала українців, щоб вони могли звідси повернутися на Батьківщину.
Загалом до Грузії не впустили шістьох чоловіків, ще один — українець, який вʼїхав до росії та потрапив до фільтраційного табору, а тепер звільнився і намагається залишити країну.
Чоловіки вже восьму добу перебувають у буферній зоні. Звернення до уповноваженого з прав людини у Грузії та до українських дипломатів поки що результату не дали. «Суспільне» пише, що з ними досі не звʼязався жоден український дипломат.
- Восени минулого року росіяни, тікаючи з правобережної частини Херсонської області, через Крим вивезли понад тисячу засуджених, розповіли «Медіазоні» в кількох правозахисних організаціях. У більшості випадків цих людей потім відправляли до колоній Краснодарського краю, Ростовської та Волгоградської областей, де вони відбували терміни, призначені українськими судами. Після закінчення термінів українців нерідко відправляють до судів, де їх визнавали такими, що незаконно перебувають на території росії, і поселяють до центрів для тимчасового утримання іноземних громадян. Там вони можуть перебувати місяцями — залежно від того, які документи вони мають із собою.