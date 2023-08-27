Збитки довкіллю через війну зараз оцінюють у 2 трильйони гривень

Міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець заявив, що за рік сума збитків довкіллю через війну зросла в 5 разів. Зараз вона становить два трильйони гривень, і це без урахування наслідків підриву Каховської ГЕС.

За словами міністра, це не остаточні цифри, тому що повна картина буде відома лише після деокупації всієї України. Водночас збитки зростають щодня.

Минулого серпня сума збитків становила 395 мільярдів гривень.