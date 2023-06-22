Уряд: Збитки для довкілля від підриву греблі Каховської ГЕС перевищили $1,5 мільярда

Збитки, завдані довкіллю України через підрив росією греблі Каховської ГЕС, вже становлять понад $1,5 мільярда.

Про це заявив міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець.

«Ми обʼєктивно розуміємо, що частину екосистем втратили назавжди. Вони вже не відновляться. Ми втратили ендемічні види тварин. Це види, які існували лише в одному місці на землі — на Півдні України. Ми втратили половину лісу на цій території», — зазначив він.

За словами міністра, наразі українська влада готує план відновлення регіону, який постраждав від підриву греблі Каховської ГЕС.