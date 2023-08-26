«Це наш новий виріб». Секретар РНБО Данілов розповів, чим знищили ЗРК «Тріумф» у Криму

Сили оборони знищили російську пускову установку зенітно-ракетної системи С-400 «Тріумф» у Криму новою сучасною українською ракетою.
Про це розповів секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов в ефірі «Українського радіо».
«Ракета була новою, абсолютно сучасною... Так, це наш новий виріб, який заявив себе бездоганно», — сказав секретар РНБО. Додаткових деталей він не повідомив, але зазначив, що це розробка українського оборонно-промислового комплексу в рамках програми, започаткованої 2020 року.
- Головне управління розвідки підтвердило, що 23 серпня в Криму знищили російський зенітно-ракетний комплекс С-400 «Тріумф». Це сталося поблизу села Оленівка на мисі Тарханкут. Вибух також знищив встановлені на комплексі ракети та особовий склад.