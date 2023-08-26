«Це наш новий виріб». Секретар РНБО Данілов розповів, чим знищили ЗРК «Тріумф» у Криму

Сили оборони знищили російську пускову установку зенітно-ракетної системи С-400 «Тріумф» у Криму новою сучасною українською ракетою.

Про це розповів секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов в ефірі «Українського радіо».

«Ракета була новою, абсолютно сучасною... Так, це наш новий виріб, який заявив себе бездоганно», — сказав секретар РНБО. Додаткових деталей він не повідомив, але зазначив, що це розробка українського оборонно-промислового комплексу в рамках програми, започаткованої 2020 року.