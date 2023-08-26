Повітряні сили України від початку широкомасштабного вторгнення зробили понад 14 тисяч бойових вильотів

Повітряні сили України від початку широкомасштабного вторгнення здійснили понад 14 тисяч бойових вильотів.

Про це 26 серпня, у День авіації, повідомив начальник авіації Командування Повітряних сил бригадний генерал Сергій Голубцов.

Із цих 14 тисяч вильотів 6 тисяч — на бойове ураження противника, майже 7 тисяч — на винищувальне авіаційне прикриття. Десятки пілотів стали Героями України, сотні авіаторів — кавалерами високих державних нагород. Чимало героїв-льотчиків загинули, також є втрати серед особового складу, який здійснює наземне забезпечення польотів авіації.