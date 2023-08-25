Виробник пива Heineken продав свої російські активи за €1 і вийшов з ринку рф

Нідерландська пивоварна корпорація Heineken вийшла з ринку росії, продавши свої активи там російській Arnest Group за символічний €1.

Про це пише Reuters.

Компанія заявила, що угоду вже схвалили, однак це, імовірно, призведе до збитків у €300 мільйонів. Процес виходу з російського ринку розпочався ще у березні 2022 року, але зайняв більше часу, ніж очікувалося.

Водночас угода включає трирічну ліцензію на деякі менші регіональні бренди, але Heineken не отримуватиме від них доходів і не підтримуватиме їх.

У Heineken було сім пивоварень в росії і 1 800 співробітників, які отримають гарантії працевлаштування на наступні три роки.