Виробник алкоголю Bacardi не залишив росію, хоч обіцяв. Натомість компанія збільшила прибуток утричі

Виробник алкоголю Bacardi залишився в росії, попри обіцянки залишити країну одразу після початку повномасштабної війни рф проти України.

The Bell пише, що російська філія компанії натомість збільшила прибуток утричі — з $17,4 мільйона до $54,5 мільйона.

У березні 2022 року компанія Bacardi International в офіційній заяві засудила вторгнення російських військ в Україну і пообіцяла заморозити інвестиції в рекламу. Також вона планувала передати як внесок один мільйон доларів Червоному Хресту і Корпусу милосердя.

Згодом із пресрелізу компанії зникли слова про припинення експорту та витрат на маркетинг. Проте вони залишилися в публікаціях медіа та в архіві сторінки.