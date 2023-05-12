Один із найбільших виробників алкоголю — Pernod Ricard — планує піти з ринку росії

Французька компанія Pernod Ricard знову зупинила експорт усього алкоголю до росії й заявила про намір вийти з російського ринку повністю найближчими місяцями.

Про це пише Bloomberg.

Компанія каже, що їй треба декілька місяців, щоб припинити продажі в росії, де в неї 300 працівників. Уже зараз Pernod Ricard призупинила всі маркетингові інвестиції.

У квітні французький виробник алкоголю вирішив далі вести бізнес у росії, мовляв, нові російські правила «паралельного імпорту», підвищують ризик підробок їхньої продукції.

Це спричинило негативну реакцію з боку європейських споживачів, і компанія була змушена змінити позицію щодо горілки Absolut.