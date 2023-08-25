У росії повідомили про нічну атаку 42 дронів на Крим

У росії заявили, що окупований Крим атакували 42 українські безпілотники.
У Міноборони рф стверджують, що збили девʼять дронів, а 33 зазнали аварії і «не досягнули мети» завдяки російським засобам радіоелектронної боротьби.
Також у рф заявили, що збили над Калузькою областю українську ракету С-200.
Московські аеропорти «Внуково» і «Домодєдово» припиняли прийом і відправлення рейсів, однак зранку відновили роботу.
- 23 серпня столицю росії атакували безпілотники. Міноборони рф звітувало, що два дрони нібито знищили в повітрі, а ще один «втратив керування і врізався в будівлю бізнес-центру «Москва-Сіті».