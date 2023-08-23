Столицю росії знову атакували безпілотники.
Міноборони рф звітує, що два дрони нібито знищили у повітрі, а ще один «втратив керування і врізався в будівлю бізнес-центру «Москва-Сіті». Інформації про постраждалих немає.
Російські пабліки оприлюднили відео з вибухом у «Москва-Сіті» й уламками безпілотника в іншому районі російської столиці.
Аеропорти Москви припинили приймати і відправляти рейси.
- Напередодні Міністерство оборони росії теж заявляло про нібито атаку українських безпілотників. За його даними, два дрони нібито збили над Московською областю, ще два — над Брянською.