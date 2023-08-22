Безпілотники атакували дві області росії

У росії знов повідомили про нічну атаку безпілотників. Два дрони нібито збили над Московською областю, ще два — над Брянською.

Мер Москви Сергій Собянін повідомив, що в області збили два БпЛА — один в районі Красногорська, другий в районе Часцов. Місцеві пабліки пишуть про пошкоджений будинок та автомобілі, а також публікують відео нібито з уламками безпілотника.

За даними Міноборони росії, ще два дрони впали над Брянською областю. Інформації про постраждалих немає.