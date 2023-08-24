«Випали з графіка». Буданов розповів про прогнози щодо деокупації Криму

Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов визнав, що попередні прогнози розвідки щодо деокупації Криму не справдилися, але запевнив, що Україна йде до мети.

Про це він сказав в в інтервʼю проєкту «Радіо Свобода» «Крим.Реалії».

«Так, випали із графіка. Так, на жаль, треба визнати, що події розвиваються повільніше, ніж мають бути за всіма розрахунками. Але є те, що маємо. Але якщо подивитися на Крим і на той рівень бойових дій, які відбуваються на території півострова, то ви зрозумієте, що нема з чим порівнювати порівняно з 2022-м, я вже не говорю про період з 2014 по 2022 рік. Тобто ми йдемо до мети. Так, повільніше, ніж хотілося, повільніше, ніж розраховували, але йдемо», — сказав Буданов.

За його словами, прогнози базуються на фактах, цифрах, ході подій, на прогнозах за показниками економіки тощо. Але реальність вносить свої корективи.