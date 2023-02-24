«Ми готові морально і готуємось технічно». Зеленський відповів, чи можливо цього року повернути Крим

Президент України Володимир Зеленський відповів, чи можливо цього року повернути Крим «фізичним шляхом».

Запитання йому поставили на пресконференції 24 лютого, яка присвячена річниці російського вторгнення.

На запитання, які шанси, що цього року Крим може бути повернено фізично, він відповів: «Треба працювати. Тому, відповідаючи на запитання про кроки, я можу сказати одне: усе залежить від нас. [...] Є військові кроки, ми до них готуємось, ми готові морально, ми готуємось технічно — зброєю, посиленням, формування бригад наступу. Відправляємо людей на навчання, ми повинні бути готові. А далі будуть відповідні справедливі деокупаційні кроки. Дай бог, аби вони були вдалі».