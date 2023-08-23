Буданов розповів деталі спецоперації з російським вертольотом Мі-8 на Харківщині

Очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов розповів подробиці про російського пілота Мі-8, який нещодавно приземлився на один з аеродромів України.

«Виманили, змогли знайти підхід, скажімо так, правильний до людини. Змогли створити умови, щоб непомітно для всіх вивезти всю його родину, сімʼю і зрештою створити такі умови, щоб він зміг перегнати це повітряне судно з екіпажем, який не знав, що відбувається», — зазначив він у розмові з «Радіо Свобода».

Крім пілота на борту були ще дві людини. «Коли вони зрозуміли, де сіли, вони спробували, скажімо так, втекти. На жаль, вони були знищені, хотілось б живими, але маємо що маємо, а пілот наш чудово почувається, у нього все добре».

Буданов відмовився коментувати, яка була мотивація у пілота піти на співпрацю з Україною. Натомість він зазначив, що вважає цю спецоперацію однією з найкращих з проведених його відомством за всю історію України. Також керівник ГУР анонсував фільм до річниці воєнної розвідки 7 вересня, де обіцяє більше деталей про спецоперацію. Також там, імовірно, покажуть цього російського пілота.

Гелікоптер Мі-8 наразі перебуває в Києві, а пілота ніхто не тримає «за ґратами чи щось таке». Наразі у російського військового є два варіанти, але «він схиляється до того, щоб бути тут [в Україні]».