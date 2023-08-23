Тільки 62 росіяни отримали документи на вʼїзд в Україну від початку дії візового режиму

За понад рік дії візового режиму з рф тільки 62 росіяни отримали візу для вʼїзду в Україну.

Про це «Бабелю» повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

Україна розірвала дипломатичні відносини з росією, тому на території рф немає українських дипломатичних представництв. Через це громадяни рф на території росії не можуть подаватися на українські візи.

Це можуть робити лише росіяни, які проживають за кордоном і мають право на тимчасове або постійне проживання там.

Утім, наявність української візи не гарантує права перетину державного кордону України — остаточне рішення ухвалюють прикордонники.