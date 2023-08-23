Росія знищила 13 тисяч тонн зерна під час атаки на порт «Ізмаїл»

Під час нічної атаки на порт «Ізмаїл» росіяни знищили 13 тисяч тонн зерна. Окупанти випустили за ніч 20 іранських дронів.

Про це повідомив міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

«Пошкоджень зазнали одразу кілька приватних зернових терміналів та складів, вантажна інфраструктура. Агропродукція призначалася для Єгипту та Румунії», — написав він.

Міністр додав, що росія системно бʼє по зернових ємностях і складах з метою зупинки агроекспорту. За ніч росія знизила експортну потужність порту «Ізмаїл» на 15%, а до цього знищила 35 тисяч тонн зерна в Рені.

«Сьогодні вже восьма за рахунком атака на портову інфраструктуру після виходу росії з «зернової ініціативи», — зазначив Кубраков.

За його даними, загалом за місяць атак на порти знищено 270 тисяч тонн зерна.