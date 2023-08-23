Сили ППО збили над Україною 11 російських безпілотників із 20

Уночі росіяни випустили по Україні 20 ударних безпілотників. Сили ППО знищили 11 з них.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Окупанти випустили безпілотники з південно-східного напрямку, а саме з району російського міста Приморсько-Ахтарськ та окупованого Криму.

Девʼять дронів збили на Одещині, а ще два — над Запорізькою областю.