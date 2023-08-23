ВАКС націоналізував компанію російського олігарха Молчанова

Вищий антикорупційний суд стягнув в дохід держави 100% корпоративних прав компанії «Аерок», кінцевим власником яких є «Група ЛСР» російського олігарха Андрія Молчанова.
Про це повідомили в Державному бюро розслідувань.
Андрій Молчанов є колишнім членом Ради федерації Федеральних зборів рф, наближений до окупаційної влади та сплачує великі податки до російського бюджету. Компанія «Аерок» володіє двома газобетонними заводами в Україні — в Обухові та Березані Київської області.
Власники спрямовували прибуток українського підприємства до так званої «материнської компанії» з росії у вигляді дивідендів та роялті. Активи підприємства арештували і передали в управління АРМА.
- У червні 2022 року суд заарештував активи компанії «Аерок», яка підпорядковується російському олігарху Андрію Молчанову. Щоб уникнути міжнародних санкцій та постачати товар на тимчасово окуповані території України, керівництво компанії зробило ребрендинг торгової марки.