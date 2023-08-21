У російської місячної станції «Луна-25» вчасно не вимкнувся двигун, тому вона розбилася

У російської місячної станції «Луна-25» вчасно не вимкнувся двигун, через це й сталася аварія.

Про це 21 серпня повідомив «Роскосмос».

Двигун пропрацював 127 секунд замість 84, це й стало основною причиною аварії.

19 серпня на борту «Луна-25» сталася «нештатна ситуація», а вже 20 серпня «Роскосмос» втратив звʼязок із місячною автоматичною міжпланетною станцією. Там вважають, що апарат зіштовхнувся з Місяцем і розбився.