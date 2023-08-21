Виконавців замаху на заступника голови податкової Сокура відправили в СІЗО без права застави

На час досудового розслідування суд відправив нападників на заступника голови податкової Євгена Сокура під варту без права застави.
Про це повідомили у Нацполіції.
Там зазначили, що правоохоронці заздалегідь отримали інформацію про підготовку до злочину. Підозрювані з битками вже прямували в бік чоловіка, який виходив з підʼїзду свого будинку. Тоді поліцейські затримали їх.
Окрім битків, при собі нападники мали фото потенційної жертви і його автомобіля — це вказує на замовний характер злочину.
Підозрюваним 27 і 31 рік, вони мають судимості. Їм загрожує 10 років вʼязниці. Слідчі зʼясовують, хто замовив напад.
- Згідно з інформацією, вказаною на сайті Державної податкової служби, Євген Сокур є виконувачем обовʼязків заступника голови ДПСУ, має шостий ранг державного службовця. У червні повідомлялося, що Євген Сокур представляв напрями цифровізації ДПС.
- У червні журналісти програми «Гроші» присвятили випуск Євгену Сокуру. За їхньою інформацією, Сокур брав участь у відборі на посаду очільника департаменту економічного аналізу, але не пройшов. У квітні 2022 року у відборі перемогла Марина Баряхтар, проте за три дні вона відмовилася від посади. Тоді переможцем оголосили Євгена Сокура. Попри відсутність досвіду 7 травня 2022 року його призначили виконувачем обовʼязків голови ДПС.