На заступника голови податкової Євгена Сокура скоїли замах

Учора, 17 серпня, стався замах на вбивство виконувача обовʼязків заступника голови Державної податкової служби України Євгена Сокура.

Про це повідомив народний депутат, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

«З учора почали просочуватися окремі чутки, але поліція просила не розголошувати до ранку жодної інформації. До ранку. Тому відповім всім одночасно зараз», — написав він.

Гетманцев розповів, що напад стався в центрі міста (місто він не вказав, однак, імовірно, йдеться про Київ) о 07:50. Замовниками депутат називає «схемщиків», які втратили «бізнес» і «перейшли межу».

Виконавців затримали, вони дають показання на замовників.

Згідно з інформацією, вказаною на сайті Державної податкової служби, Євген Сокур є виконувачем обовʼязків заступника голови ДПСУ, має шостий ранг державного службовця. У червні повідомлялося, що Євген Сокур представляв напрями цифровізації ДПС.