Кількість постраждалих у Чернігові перевищила сотню. Більшість жертв удару були за межами театру

У Чернігові кількість постраждалих від ракетного удару по центру міста зросла до 117. Загиблими досі вважаються семеро людей, повідомив виконувач обовʼязків міського голови Олександр Ломако.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що більшість постраждалих перебували поза межами драмтеатру, біля якого вдарила ракета. Переважно це люди, які були в авто, йшли із церков або переходили пішохідний перехід.

За словами омбудсмана Дмитра Лубінця, через вибухову хвилю після влучання у драмтеатр спалахнула пожежа в приміщені Господарського суду, пошкоджено будівлю Чернігівської ОВА та інші прилеглі будівлі в центрі міста.

Тим часом у соцмережах публікують момент ракетного удару, який потрапив на камери відеоспостереження.

19—21 серпня в Чернігові оголошено днями жалоби.