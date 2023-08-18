Екснардепу Іллі Киві оголосили ще одну підозру за пропаганду війни

Державне бюро розслідувань оголосило ще одну підозру екснардепу від ОПзЖ Іллі Киві за заклики до насильницької зміни конституційного ладу України та пропаганду війни.
Про це пише пресслужба ДБР.
Слідство встановило, що Кива розповсюджує антиукраїнську пропаганду, створюючи з чинної української влади для громадськості образ ворога. Він виправдовував війну рф проти України та поширював антивладні настрої.
Водночас Ілля Кива виправдовував і героїзував окупантів, налаштовуючи українців проти патріотів України, а росіян — проти українців. Також екснардеп пропагував вирішувати «суперечності» із застосуванням воєнної сили ЗС рф на території України.
За ч. 3 ст. 109 ККУ та ст. 436 ККУ, за які йому оголосили підозру, загрожує до пʼяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.
- Верховна Рада 15 березня 2022 року проголосувала за позбавлення депутатського мандата нардепа від ОПзЖ Іллі Киви.
- 29 березня 2022 року слідчі Державного бюро розслідувань повідомили ще одну підозру колишньому народному депутату Іллі Киві — за пропаганду війни та заклики до насильницької зміни влади. Йому також повідомляли про підозру в державній зраді.
- 20 квітня 2022 року суд дозволив заочне розслідування проти Іллі Киви. 10 травня ДБР передало справу Киви до суду. Йому загрожує до 15 років увʼязнення з конфіскацією майна.