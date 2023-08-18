ЄС уже заповнив газосховища на 90% — раніше запланованого терміну

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що країни Євросоюзу вже заповнили газосховища на 90%. Це випереджає графік на три місяці, уточнює Bloomberg.

«Це допоможе нам бути в безпеці цієї зими. Разом ми відмовляємося від російського газу. І ми продовжуємо паралельно працювати над більш різноманітними джерелами енергії для майбутнього», — додала голова Єврокомісії.