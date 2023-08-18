ЄС уже заповнив газосховища на 90% — раніше запланованого терміну

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що країни Євросоюзу вже заповнили газосховища на 90%. Це випереджає графік на три місяці, уточнює Bloomberg.
«Це допоможе нам бути в безпеці цієї зими. Разом ми відмовляємося від російського газу. І ми продовжуємо паралельно працювати над більш різноманітними джерелами енергії для майбутнього», — додала голова Єврокомісії.
- Торік ціни на газ у Європі зросли до рекордних показників, на це вплинула війна рф проти України, санкції проти росії та поступова відмова від російського газу. Тоді на ринку виникла паніка, яка призвела до державного втручання — уряди ЄС виділили майже $700 мільярдів на допомогу компаніям і споживачам. Росія розраховувала на залежність ЄС від її енергоносіїв і тиснула на країни, щоб ті послабили санкції та не допомогали Україні.
- Через різке зростання вартості енергоносіїв, спричинене вторгненням росії, Європа втратила майже трильйон доларів. Країни ЄС почали відмовлятися від російських газу і нафти, а в листопаді минулого року в Німеччині визнали, що проєкт газопроводу «Північний потік — 2» сприяв війні в Україні.
- У січні 2023 року Німеччина заявила, що повністю диверсифікувала свою енергетичну інфраструктуру після вторгнення росії в Україну і більше не залежить від російських енергоносіїв.
- Агентство Reuters пише, що європейські трейдери почали зберігати газ в Україні, попри війну.