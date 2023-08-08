Reuters: Європейські трейдери почали зберігати газ в Україні, попри війну

Європейські трейдери почали зберігати природний газ в українських сховищах, попри ризики, повʼязані з війною.
Про це агентству Reuters повідомили три трейдери та представники компаній.
Після початку повномасштабної війни росії в Україні, Європейський Союз прагнув збільшити обсяги зберігання газу, щоб компенсувати скорочення поставок з рф, особливо під час пікового попиту взимку. ЄС планує заповнити свої сховища на 90% до 1 листопада. Очікують, що блок досягне цієї мети.
За словами трейдерів, є комерційна логіка зберігання газу в Україні, а не тільки в ЄС. Вони хочуть скористатися нижчими цінами зараз, а не майбутніми поставками. Ціна газу з поставкою у вересні становить €30 за МВт-год. На перший квартал 2024 року прогнозують ціну на рівні €49.
Чеська група EPH заявила, що рішення використовувати українські сховища також є ознакою довіри до України.
«Ми віримо в надійність систем транспортування та зберігання газу в Україні, які зарекомендували себе навіть у такій надзвичайно складній обстановці воєнного часу», — зазначили в компанії. Обсяги газу, що зберігають в Україні, не уточнили.
За даними платформи прозорості GIE, 7 серпня сховища у країнах ЄС були заповнені газом на 87%. «Нафтогаз» заявив, що іноземні клієнти можуть використовувати понад 10 мільярдів кубометрів українських сховищ, переважно розташованих на заході країни.
Словацька державна компанія SPP, яка працює з більшою частиною ринку в країні, заявила, що розглядає можливість використання українських сховищ, оскільки словацькі вже заповнені на 90%.
«Ми розглядаємо зберігання газу в Україні як одну із цікавих бізнес-можливостей», — сказали в SPP.
Інші європейські трейдери розповіли про ймовірні ризики через можливі удари росії. Також вони занепокоєні щодо того, що станеться з мережею, якщо росія припинить качати газ через Україну.
«Уявіть, що точно націлена ракета влучила в компресорну станцію чи якусь іншу інфраструктуру. Ви повинні прийняти цей ризик», — сказав керівник відділу торгівлі чеської фірми MND.
Минулого місяця аналітичний центр Bruegel заявив, що Україна може збільшити сховища Європи приблизно на 10%.
«Використання додаткової потужності у 100 ТВт-год, доступної в Україні, забезпечить гарний поштовх перспективам Європи взимку та довгоочікуване підвищення доходу України», — зазначили у Bruegel.
- Торік ціни на газ у Європі зросли до рекордних показників, на це вплинула війна рф проти України, санкції проти росії та поступова відмова від російського газу. Тоді на ринку виникла паніка, яка призвела до державного втручання — уряди ЄС виділили майже $700 мільярдів на допомогу компаніям і споживачам. Росія розраховувала на залежність ЄС від її енергоносіїв і тиснула на країни, щоб ті послабили санкції та не допомогали Україні.
- Через різке зростання вартості енергоносіїв, спричинене вторгненням росії, Європа втратила майже трильйон доларів. Країни ЄС почали відмовлятися від російських газу і нафти, а в листопаді минулого року в Німеччині визнали, що проєкт газопроводу «Північний потік — 2» сприяв війні в Україні.
- У січні 2023 року Німеччина заявила, що повністю диверсифікувала свою енергетичну інфраструктуру після вторгнення росії в Україну і більше не залежить від російських енергоносіїв.