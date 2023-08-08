Reuters: Європейські трейдери почали зберігати газ в Україні, попри війну

Європейські трейдери почали зберігати природний газ в українських сховищах, попри ризики, повʼязані з війною.

Про це агентству Reuters повідомили три трейдери та представники компаній.

Після початку повномасштабної війни росії в Україні, Європейський Союз прагнув збільшити обсяги зберігання газу, щоб компенсувати скорочення поставок з рф, особливо під час пікового попиту взимку. ЄС планує заповнити свої сховища на 90% до 1 листопада. Очікують, що блок досягне цієї мети.

За словами трейдерів, є комерційна логіка зберігання газу в Україні, а не тільки в ЄС. Вони хочуть скористатися нижчими цінами зараз, а не майбутніми поставками. Ціна газу з поставкою у вересні становить €30 за МВт-год. На перший квартал 2024 року прогнозують ціну на рівні €49.

Чеська група EPH заявила, що рішення використовувати українські сховища також є ознакою довіри до України.

«Ми віримо в надійність систем транспортування та зберігання газу в Україні, які зарекомендували себе навіть у такій надзвичайно складній обстановці воєнного часу», — зазначили в компанії. Обсяги газу, що зберігають в Україні, не уточнили.

За даними платформи прозорості GIE, 7 серпня сховища у країнах ЄС були заповнені газом на 87%. «Нафтогаз» заявив, що іноземні клієнти можуть використовувати понад 10 мільярдів кубометрів українських сховищ, переважно розташованих на заході країни.

Словацька державна компанія SPP, яка працює з більшою частиною ринку в країні, заявила, що розглядає можливість використання українських сховищ, оскільки словацькі вже заповнені на 90%.

«Ми розглядаємо зберігання газу в Україні як одну із цікавих бізнес-можливостей», — сказали в SPP.

Інші європейські трейдери розповіли про ймовірні ризики через можливі удари росії. Також вони занепокоєні щодо того, що станеться з мережею, якщо росія припинить качати газ через Україну.

«Уявіть, що точно націлена ракета влучила в компресорну станцію чи якусь іншу інфраструктуру. Ви повинні прийняти цей ризик», — сказав керівник відділу торгівлі чеської фірми MND.

Минулого місяця аналітичний центр Bruegel заявив, що Україна може збільшити сховища Європи приблизно на 10%.

«Використання додаткової потужності у 100 ТВт-год, доступної в Україні, забезпечить гарний поштовх перспективам Європи взимку та довгоочікуване підвищення доходу України», — зазначили у Bruegel.