У Німеччині визнали, що підтримкою «Північного потоку — 2» сприяли війні росії в Україні

Міністр юстиції Німеччини Марко Бушманн визнав, що Німеччина несе відповідальність за війну росії в Україні, оскільки підтримала проєкт газопроводу «Північний потік — 2».
Про це пише Politico.
«Знаючи, що ми робимо сьогодні, рішення про продовження «Північного потоку — 2» після анексії Криму в 2014 році було внеском Німеччини в розв’язання війни в Україні», — сказав Бушманн у вітальній промові на зустрічі міністрів юстиції G7 у Берліні.
Він додав, що обов’язок Німеччини — «прямо зустріти цю правду» і «зробити з неї правильні висновки».
Ця заява суперечить словам канцлера Німеччини Олафа Шольца, який довгий час захищав трубопровід. Ще в грудні 2021 року Шольц назвав «Північний потік — 2» «проєктом приватного сектора».
- 22 жовтня очільниця Міноборони Німеччини Крістін Ламбрехт та голова МЗС Анналена Бербок попросили Міністерство фінансів виділити втричі більше грошей на допомогу Україні. Вони вимагали врахувати це під час погодження бюджету на наступний рік.