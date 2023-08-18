Президент підписав закон про відбір суддів Конституційного суду

Президент Володимир Зеленський підписав закон про відбір суддів Конституційного суду.

Про це він повідомив під час вечірнього відеозвернення.

«Щойно підписав один із ключових законів, які Україні необхідні для відкриття переговорів з Євросоюзом про вступ нашої держави. Відкриття переговорів — уже цього року. Закон, який гарантує прозорий, професійний і доброчесний відбір суддів Конституційного суду. Наша держава ще на крок ближча до вступу в Євросоюз», — сказав Зеленський.