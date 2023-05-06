Зеленський: В Україні вперше проведуть конкурсний відбір суддів до Конституційного Суду

Україна запроваджує конкурсну процедуру відбору суддів Конституційного Суду. Так держава проводить євроінтеграційні реформи, виконуючи рекомендації Європейської комісії.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський після зустрічі з головою Венеціанської комісії Клер Базі Малорі.

Українська влада готує законодавство щодо відбору кандидатів на посаду судді Конституційного Суду — це відбудеться вперше.

Президент Зеленський також обговорив із Малорі закони про деолігархізацію й національні меншини. Він подякував Венеціанській комісії за допомогу в реформуванні.