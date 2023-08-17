ВАКС визнав нардепа «Євросолідарності» Артура Герасимова винним у недостовірному декларуванні, а потім його звільнили від покарання

Вищий антикорупційний суд визнав народного депутата від фракції «Європейська солідарність» Артура Герасимова винним у декларуванні недостовірної інформації.

Суд призначив нардепу штраф у розмірі 51 тисяча гривень і позбавив його права обіймати владні посади строком на один рік. Крім того, з Герасимова стягнули 55 тисяч гривень процесуальних витрат. Він може оскаржити вирок протягом 30 днів.

Однак депутата звільнили від відбування покарання у звʼязку із закінченням строків давності.