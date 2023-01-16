НАБУ повідомило про підозру нардепу «Євросолідарності» Герасимову через іспанську віллу та гроші, які він не задекларував

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру народному депутату від «Європейської солідарності» Артуру Герасимову.

Про це повідомили в пресслужбі НАБУ.

У 2020 році він не задекларував маєток та паркомісце в іспанській провінції Аліканте, яким володіє разом із дружиною з 2013 року. Також незадекларованими виявилися понад $1,6 тисячі на рахунках в українських банках.

Дії Герасимова кваліфікували за ч. 1 ст. 366-2 Кримінального кодексу України (в редакції Закону України № 1074-ІХ від 04 грудня 2020).

В НАБУ також зазначили, що на момент вручення підозри місцеперебування нардепа було невідомо.

Про що йдеться?

Наприкінці квітня 2021 року «Схеми» повідомляли, що Герасимов разом зі своєю дружиною володіє двоповерховим будинком в Іспанії, але жодного разу не вказав маєток у своїй декларації.

За даними журналістів, вілла розташована в містечку Хавеа провінції Аліканте, на узбережжі Середземного моря. Її площа — 120 квадратних метрів, ще 28 квадратних метрів займають тераси.

Журналісти зазначають, що Герасимов разом із дружиною став власником вілли у 2013 році. Проте після обрання депутатом він жодного разу її не декларував. А вперше до Верховної Ради Герасимов потрапив у 2014 році від фракції «Блок Петра Порошенка». Уже тоді він як нардеп мав задекларувати іспанське майно, але не зробив цього.

Орієнтовна ринкова ціна такої вілли, як повідомляли «Схеми», судячи з вартості виставлених на продаж подібних будинків поруч, може перевищувати 10 мільйонів гривень.

Герасимов після розслідування «Схем» заявляв, що поінформував Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) «про можливі неточності в декларації». «Сподіваюся, що НАЗК та інші компетентні органи так само об’єктивно, без подвійних стандартів розберуться з цим питанням, як це сталося у випадку, коли про неточності в декларуванні повідомив Володимир Зеленський […], і пояснив, що це сталося через помилку і не пов’язане з корисливими мотивами», — заявив тоді нардеп.

У червні 2021 року НАБУ під процесуальним керівництвом Спеціалізованої антикорупційної прокуратури відкрило кримінальне провадження за фактом ймовірного недекларування Артуром Герасимовим маєтку в Іспанії.

Тоді речниця НАБУ Світлана Оліфіра зазначила, що нардепу загрожує або штраф на суму від 3 000 до 5 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або виправні роботи тривалістю від 150 до 240 годин, або обмеження волі строком до двох років із позбавленням права обіймати певні посади впродовж трьох років.