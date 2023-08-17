США запровадили санкції проти чотирьох співробітників ФСБ росії

США запровадили санкції проти чотирьох співробітників ФСБ рф, що причетні до отруєння російського політика Олексія Навального у 2020 році.
Про це заявили у Мінфіні США.
До санкційного списку потрапили Олексій Александров, Костянтин Кудрявцев, Іван Осипов і Володимир Паняєв.
Александров, Осипов і Кудрявцев — співробітники Інституту криміналістики ФСБ, а Паняєв стежив на Навальним перед отруєнням.
Усі активи цих людей у Штатах заморозять і заблокують їм усі транзакції, що стосуються США. Також чотирьом ефесбешникам і їхнім найближчим родичам заборонять вʼїзд до країни.
- Олексій Навальний потрапив до лікарні Омська із сильним отруєнням 20 серпня 2020 року. Тоді він впав у кому. 21 серпня Навального відправили літаком до Німеччини. Другого вересня уряд Німеччини оголосив, що російського політика отруїли речовиною з групи «Новачок». Шостого жовтня Організація із заборони хімічної зброї підтвердила, що Навального отруїли речовиною з групи «Новачок» — її нанесли на його спідню білизну.
- 14 грудня 2020 року міжнародні розслідувачі назвали імена працівників ФСБ, які отруїли Навального, а раніше мало не вбили його дружину. За кілька годин до оприлюднення результатів розслідування Навальний зателефонував одному з працівників ФСБ Костянтину Кудрявцеву, який може бути причетний до його отруєння. Політик представився помічником секретаря Ради безпеки і колишнього директора ФСБ Миколи Патрушева і спілкувався з ним 45 хвилин. Кудрявцев зізнався у проведенні спецоперації з отруєння.
- Навального увʼязнили після його повернення до росії в січні 2021 року, а 4 серпня 2023 року його засудили до додаткових 19 років увʼязнення.