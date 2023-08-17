Британія уклала три контракти на постачання систем ППО для України

Міністерство оборони Великої Британії уклало три контракти на суму понад 90 мільйонів фунтів стерлінгів ($115 мільйонів) на постачання Україні засобів протиповітряної оборони.

Про це пише Sky News.

Найбільший контракт на £56 мільйонів уклали з норвезькою оборонною компанією Kongsberg. Він передбачає надання систем протидії безпілотникам, які Україна зможе використовувати для виявлення, відстеження, знищення і порушення роботи російських БпЛА.

Серед іншого, йдеться про систему CORTEX Typhon, постачання якої норвезький виробник анонсував раніше цього тижня.

Дві інші угоди також стосуються протиповітряної оборони, але Міністерство оборони Британії не деталізувало, про яку техніку ідеться.

Зазначається, що угоди уклали в межах Міжнародного фонду для України (IFU), який наразі зібрав понад £770 мільйонів для надання летальної та нелетальної військової підтримки Україні.