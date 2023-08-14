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Україна отримає з Норвегії системи Cortex Typhon C-UAS для боротьби з безпілотниками

Автор:
Анна Холоднова
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Україна отримає з Норвегії системи Cortex Typhon C-UAS для боротьби з безпілотниками. Їхня вартість — близько $70 мільйонів.

Про це повідомляє виробник Kongsberg Defence & Aerospace.

Це відносно нова розробка — кулеметна турель із системою спостереження. Її можна поставити на броньовики Dingo. Їх Норвегія передасть Україні також.

Kongsberg Defence & Aerospace

«Цей контракт забезпечить значне підвищення спроможності Збройних сил України та підтримає їхню здатність захищати свій народ і свою країну від повітряних загроз», — сказав президент Kongsberg Defense & Aerospace Ейрік Лі.

  • У липні Норвегія вирішила передати Україні пакет підтримки NASAMS — два додаткові центри управління вогнем, дві пускові установки та запасні частини.
  • Раніше Норвегія виділила Україні тисячу розвідувальних безпілотників Black Hornet. Безпілотник використовують для розвідки та ідентифікації цілей, він простий в експлуатації, його важко виявити, він особливо добре підходить для ведення бою в умовах міста.