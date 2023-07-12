Норвегія передає Україні ще дві системи ППО NASAMS

Норвегія вирішила перед Україні пакет підтримки NASAMS, що включає два додаткові центри управління вогнем, дві пускові установки та запасні частини.

Про це Міністерство оборони Норвегії оголосило 12 липня.

«Протиповітряна оборона є першочерговою потребою з українського боку. Україна потребує захисту від російської авіації та ракетних ударів. Хороші експлуатаційні результати NASAMS означають, що ППО загалом і NASAMS зокрема дуже затребувані з української сторони», — заявив міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам.

Перед цим Норвегія повідомила, що виділяє Україні тисячу розвідувальних безпілотників Black Hornet. Безпілотник використовують для розвідки та ідентифікації цілей, він простий в експлуатації, його важко виявити, він особливо добре підходить для ведення бою в умовах міста.