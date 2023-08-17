Українці за три доби зібрали 235 мільйонів гривень на 10 тисяч дронів-камікадзе

Україні за три доби — з 14 до 7 серпня — зібрали 235 мільйонів гривень на 10 тисяч FPV-дронів. Збір організували monobank, платформа UNITED24 і фонд «Повернись живим».
Дрони куплять за кордоном, а в Україні доукомплектують їх боєприпасами.
У зборі взяли участь 303 659 людей та сотня українських бізнесів. За 10 хвилин після запуску зброру зібрали 2 мільйони гривень. Останній великий донат надійшов 17 серпня — це був анонімний внесок у 20 мільйонів гривень.
- В Україні розробляють FPV-дрони-камікадзе, які вміють захоплювати ціль та переслідувати її до удару навіть після втрати звʼязку з оператором.
- Україна зараз має на озброєнні 28 моделей дронів власного виробництва, ще 10 моделей — у розробці.
- 21 липня уряд дозволив масове виробництво боєприпасів для безпілотників в Україні. Постанова скасовує низку бюрократичних процесів і дозволяє приватним компаніям в Україні легально виробляти боєприпаси для дронів. Раніше для отримання допуску боєприпасів до експлуатації необхідно було витратити близько року.