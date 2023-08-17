Лівану вимкнули електрику через заборгованість

У Лівані майже повсюдно зникла електроенергія, бо країна заборгувала енергетичній компанії Prime South.
Про це пише Sky News Arabia.
Компанія припинила роботу єдиних у країні електростанцій «Дейр-Аммар» на півночі країни та «Аль-Захрані» на півдні ввечері 16 серпня.
Електроенергії зараз немає у лікарнях, водопровідних станціях, житлових будинках, державних установах, а також в аеропорту в Бейруті, який поки що працює на власних генераторах.
- У січні 2022 року в Лівані вже відключали електроенергію для всієї країни. Подачу електрики припинили через протестувальників.
- У жовтні 2021 року в Лівані відключилося світло через брак палива для найбільших станцій «Аль-Захрані» і «Дейр-Аммар».