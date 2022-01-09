Увесь Ліван залишився без світла. Подачу електрики припинили через протестувальників

У суботу, 8 січня, у всьому Лівані відключили електрику, включно з аеропортом Бейруту.

Про це пише Deutsche Welle.

Держкомпанія Electricite du Liban повідомила, що їй довелося повністю припинити подачу електрики після того, як на розподільну станцію в Арамуні спробували проникнути протестувальники.

Місцевий телеканал Al Jadeed повідомляв, що на станцію намагалися увірватися мешканці Арамуну. Вони протестували через регулярні відключення електрики.

Повне відключення світла в Лівані вже траплялося. Це повʼязано із труднощами з імпортом нафти, яка потрібна для електропостачання. У країні гостра економічна криза, через що відчувається брак палива. Уряд і держкомпанії не в змозі забезпечити електростанції паливом для безперебійної роботи.